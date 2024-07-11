نجاح أول عملية زراعة كبد للأطفال في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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أجرت مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، أول عملية ناجحة لزراعة كبد للأطفال في دولة الإمارات، لفتاة تبلغ من العمر 4 أعوام، وهي أول عملية زراعة كبد للأطفال من متبرع حي في الدولة، واستغرقت العملية 12 ساعة.

وتم تشخيص إصابة الطفلة راضية خان بحالة كبد وراثية نادرة، تسمى الركود الصفراوي العائلي المتقدم داخل الكبد من النوع 3 «PFIC». وكانت عائلة الطفلة على دراية تامة بالآثار المدمرة لهذا المرض، بعد أن فقدوا ابنتهم الأولى بسبب الحالة نفسها قبل 3 أعوام.

وظهرت على الطفلة أعراض اصفرار العيون ونزيف اللثة والتعب الشديد، عندما كان عمرها 3 أشهر، وتم إعطاؤها الدواء وإجراء فحوصات روتينية حتى تبلغ من العمر ما يكفي لإجراء عملية زرع كبد.

وقال والد الطفلة المقيم في الدولة منذ 14 عاماً: «بعد أن فقدت ابنتي الأولى بسبب الحالة نفسها، كان كل يوم يمر علينا مليئاً بالخوف والحزن بعد تشخيص طفلتنا الثانية بالحالة نفسها، ولم أكن متأكداً مما سيحدث كل يوم، كنت أخشى أن أفقدها كحال شقيقتها».

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