شرطة دبي تسعد 60 موظفاً ومتقاعداً برحلة عمرة

المصدر: دبي - البيان

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أسعدت القيادة العامة لشرطة دبي 60 موظفاً ومتقاعداً من العنصرين الرجالي والنسائي، بتنظيم رحلة عمرة لهم إلى الأراضي المقدسة.

وانطلقت الرحلة التي ستستمر لمدة 6 أيام، أمس، من مطار دبي الدولي، وكان في مقدمة وداع المعتمرين، العميد علي المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بحضور الملازم أول أحمد خليفة المزروعي، رئيس قسم الشؤون الإسلامية والتسامح في إدارة التوعية الأمنية، وعدد من الضباط العاملين في الإدارة العامة لأمن المطارات.

وأكد العميد المنصوري أن رحلة العمرة المخصصة للموظفين والمتقاعدين تأتي بناءً على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وفي إطار الحرص الدائم على تطبيق المبادرات الإنسانية التي تعزز السعادة وجودة الحياة، متمنياً للمعتمرين التوفيق.

بدوره، أكد الملازم أول أحمد خليفة المزروعي، أن رحلة العمرة تندرج ضمن عددٍ من المبادرات الجليلة التي تقدمها القيادة العامة لشرطة دبي لإسعاد موظفيها، والتي لها أثر ملموس على قيم الموظف وسلوكه، وتهدف أيضاً إلى تعزيز الوازع الديني وإسعاد الموظفين والمتقاعدين عبر تمكينهم من زيارة المشاعر المقدسة في بلاد الحرمين.

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