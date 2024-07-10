بلدية دبي تنفذ حملة لرصد وإزالة المركبات المُهملة في 9 مراكز لتسجيل وفحص السيارات

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نفذت بلدية دبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين حملة ميدانية لرصد وإزالة المركبات والمعدات المُهملة، استهدفت 9 مراكز تسجيل وفحص للمركبات على مستوى الإمارة، وذلك ضمن جهودها وخططها الميدانية المكثّفة للحفاظ على استدامة النظافة العامة، والحدّ من مشوهات المظهر الحضاري والجمالي في الإمارة.

وشملت المراكز التي استهدفتها حملة البلدية؛ مركز تسجيل ورسان، ومركز تسجيل القصيص، ومركز شامل المحيصنة، ومركز واصل ند الحمر، ومركز تمام الكندي، ومعارض العوير للسيارات ومركز تسجيل البرشاء، ومركز مميز البرشاء، ومركز واصل الجداف.

وأسفرت الحملة عن تحرير 68 إنذار إزالة لمركبات منها؛ 38 إنذاراً ملصقاً، و30 رسالةً نصيةً قصيرةً SMS، للمركبات المهملة في مواقف وساحات المراكز، فيما وصلت نسبة التجاوب مع معالجة وضعية المركبات المهملة إلى 95%.

وقال المهندس سعيد صفر، مدير إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي: "تندرج الحملة ضمن الجولات التي تُنفذها البلدية على مدار العام، وذلك بهدف الحدّ من العناصر والمظاهر المتعلقة بالنظافة والبيئة التي قد تشوه المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وتسبب آثاراً بيئية سلبية. كما تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأضرار المركبات المهملة وخطر تكدسها بشكلٍ مهمل، وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية للحفاظ على استدامة المظهر العام وجمالية المرافق العامة، بما يدعم محاورنا في الإدارة المتكاملة للنفايات، وتقديم خدمات بلدية رائدة وفعّالة في مجال نظافة المدن، ويعزز أهدافنا في جعل دبي أكثر استدامة وجاذبية".

وأشار صفر، إلى أن البلدية خصصت فريقاً لرصد المركبات والمعدات المهملة في الإمارة، شملت كافة أنواع المركبات الخفيفة والثقيلة، والقاطرات والمقطورات، والقوارب والوسائل البحرية المختلفة المهملة على مدار الشهر الماضي، بمشاركة فريق من هيئة الطرق والمواصلات، وشركة الإمارات للمواقف المتعاقد معها لتولي عمليات نقل وحجز المركبات المهملة.

إجراءات الرصد

ويعمل فريق بلدية دبي لرصد المركبات والمعدات المهملة في الإمارة وفق إجراءات إدارية متسلسلة، تبدأ بتحرير إنذار لمدة زمنية معينة تتراوح بين 3 أيام إلى 15 أيام بناءً على حالة المركبة وموقعها، وفي حال كانت تحمل لوحة إمارة دبي تُرسل رسالة نصية قصيرة SMS، إلى صاحبها لتعزيز سرعة التجاوب، وبعد استيفاء المدة المحددة في الإنذار يجري إعداد برنامج سحب المركبة إلى ساحة الحجز في منطقة العوير، حيث يحق لصاحب المركبة استرجاع مركبته قبل بيعها عبر لجنة التصرف في المركبات المهجورة من خلال التواصل والمراجعة وإكمال الإجراءات اللازمة.

مسؤولية وتوعية

وتنوّه بلدية دبي باستمرار عبر قنواتها الإعلامية على ضرورة التقيد بنظافة المركبات بشكلٍ دوري وخاصةً في حالة السفر، وتأمين مكان مناسب للمركبة وعدم تركها مهملةً في الأماكن العامة بصورة من شأنها تشويه المظهر العام.

يذكر أن بلدية دبي تنفذ سنويًا حملة التوعوية المجتمعية "مركبتي" تحت شعار "مركبة نظيفة.. مدينة مستدامة"، للحدّ من ترك المركبات والمعدات المهملة في الأماكن العامة، والتوعية بأضرار ومخاطر المركبات المهملة.

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