«الشؤون الإسلامية والأوقاف» تطلق برنامجاً صيفياً يتضمن 180 ألف حلقة علمية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد:

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أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة اكتمال كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق برنامجها الصيفي تحت شعار "مساجدنا حصن وإيمان"، والمقرر انطلاقة يوم الاثنين المقبل وحتى 15 من شهر أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يصل عدد المساجد التي ستستقبل فعاليات وانشطة البرنامج إلى 2000 مسجد و26 مركزاً قرآنياً متخصصاً، وإجمالي عدد الدروس العملية إلى 180 ألف حلقة علمية، في الوقت الذي خصصت فيه الهيئة كادرا تعليميا مكونا من أكثر من 550 معلماً ومشرفاً وإدارياً فضلاً عن 2000 إمام.

واكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة اليوم الأربعاء، أن البرنامج يواكب أهداف وغايات رؤية حكومة دولة الإمارات 2031 ومبادئ الخمسين ومئوية الإمارات 2071، ولا سيما فيما يتعلق منها بالاستثمار في شباب الوطن وتعزيز القيم، موضحاً ان البرنامج له مميزات وخصوصيات.

وبين أن البرنامج هذا العام يتضمن عدداً من البرامج تشتمل على عقد 3 آلاف حلقة قرآنية، و9 مبادرات رئيسية مصممة لجميع أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن البرنامج سيعمل على ترسيخ الإرث الوطني والهوية الوطنية لدولة الإمارات لدى الشباب.

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