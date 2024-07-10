تعاون بين «دبي الخيرية» و«محمد بن راشد للإسكان»

المصدر: دبي - وام

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وقعت جمعية دبي الخيرية، أول من أمس، اتفاقية تعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لتعزيز التعاون المجتمعي، ووضع إطار مشترك لتبني المبادرات وتنسيق الجهود لرعاية ودعم القطاع الإسكاني والحالات الإسكانية المستحقة.

وقع الاتفاقية، أحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، ومن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عمر حمد بوشهاب المدير التنفيذي للمؤسسة، وذلك في مقر المؤسسة، بحضور عدد من المديرين والمسؤولين من الطرفين.

وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في دعم القطاع الإسكاني، من خلال دراسة حالات لجنة الطوارئ والحالات الإسكانية ودعمها وتوفير مواقع للحصالات الإلكترونية، وحاويات الملابس الخاصة بالجمعية في مقر مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وفي المجمعات السكنية التابعة لها، لجمع التبرعات والملابس والمشاركة في المبادرات والحملات الخيرية والمعارض.

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