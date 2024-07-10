«إقامة دبي» و«سياحة عجمان» تتعاونان في الابتكار وإدارة المعرفة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ودائرة التنمية السياحية في عجمان مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهتين في قطاعي الدعم المؤسسي والمورد البشري، وذلك بحضور الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومحمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان.

وتنص بنود المذكرة على التعاون في عدد من مجالات الشراكة التي تشمل تعزيز وتطبيق أفضل المعايير والممارسات، وبرامج التوعية والتثقيف في المجالات التخصصية، مثل الجاهزية للمستقبل والابتكار وإدارة المعرفة، كما تهدف المذكرة إلى تطوير مهارات وخبرات الكادر البشري، واستكشاف أفضل الممارسات وتطبيق الأنسب منها، وابتكار ممارسات تتصف بالعالمية. تشمل المذكرة أيضاً التعاون في قطاع الدعم المؤسسي والموارد البشرية.

تنمية

وأكد الفريق المري حرص إقامة دبي على توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية وأهمية الشركاء الاستراتيجيين في دعم مسيرة التنمية، مشيراً إلى أن الشراكات الاستراتيجية تلعب دوراً محورياً في ترسيخ التكاملية بين الجهات الحكومية وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف التنموية لإمارة دبي.

وشدد على التزام إقامة دبي بتوسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وذلك لضمان تحقيق التكامل والانسجام في تنفيذ المشاريع والمبادرات التنموية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لإمارة دبي وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والاستدامة.

شراكات

من جهته أعرب محمود خليل الهاشمي عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة التي تعكس روح التعاون الاستراتيجي بين الدائرة وإقامة دبي، مؤكداً أهمية بناء شراكات فعالة تعزز من الابتكار وإدارة المعرفة، لافتاً إلى أن هذه المذكرة تؤكد الالتزام بمعايير وبرامج محددة لتحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين.

وأكد أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز التكاملية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف تحقيق التنافسية والتنمية المستدامة في جميع المجالات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز