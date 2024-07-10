خالد بن محمد يقدم واجب العزاء بوفاة ميرة بنت راشد المزروعي

المصدر: العين - وام

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قدم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله الشيخة ميرة بنت راشد بن حفيظ المزروعي.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في قصر المرحوم الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان بمنطقة المرخانية في مدينة العين عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء كل من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

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