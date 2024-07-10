«تنفيذي الشارقة» يناقش الأداء الحكومي وتطوير خدماته

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس خلال اجتماعه عدة موضوعات تتعلق بمتابعة الأداء الحكومي وتطوير خدماته، وذلك لمواكبة النمو الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف قطاعاتها المختلفة.

وأصدر المجلس قراراً بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم «18» لسنة 2017 بشأن إنشاء وتنظيم مجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات بإمارة الشارقة التابع لدائرة شؤون الضواحي، ويشمل القرار التعديل على اللائحة التنظيمية للمجالس، بما ينعكس على تطور خدماتها وتفعيل دورها في مختلف القطاعات. واطلع المجلس على تقرير منصة الإعلام الذكي التي توفر تجربة إعلامية شاملة.

وتهدف إلى توحيد العمل الإعلامي في الجهات والدوائر الحكومية بإمارة الشارقة، وتوفر المنصة مستوى عالياً من الحرفية في العمل الإعلامي لمحاكاة التطور التقني عبر تحليلات دقيقة لعمليات الرصد والبيانات بما يخدم أهداف ورؤية إمارة الشارقة الإعلامية.

وتناول التقرير إحصائيات الجهات المستخدمة لمنصة الإعلام الذكي البالغ عددها 58 جهة حكومية، إضافة إلى عدد الدورات التدريبية والورش التعريفية بالمنصة وآلية عملها بأقسامها المختلفة، والخطط المقترحة لتطوير المنصة وأبرز مخرجاتها الإيجابية على الجهات الحكومية المحلية في إمارة الشارقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز