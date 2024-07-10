بلدية الفجيرة تعزز سلامة وصحة العمال خلال فصل الصيف

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، التزام البلدية بتأمين أعلى معايير السلامة لجميع العمال في المواقع المكشوفة خلال فصل الصيف.

وتحديد ساعات للأعمال التي تؤدى تحت الشمس لتكون في ساعات الصباح وتتوقف خلال فترة الظهيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، على أن تستأنف الأعمال عند فترة العصر، وذلك بهدف حماية عمال المواقع المفتوحة من الإجهاد الحراري، ومنع تعرضهم للتعب والإرهاق في ظل الطقس الحار التي تشهده البلاد خلال هذه الفترة، والعمل على توفير فترات للراحة والمياه لهم بشكل دائم وتوفير أماكن مظللة.

وأوضح المهندس محمد الأفخم، أن بلدية الفجيرة حريصة على تكثيف حملات التوعية لفئة العمال في سبيل تعزيز معايير ومتطلبات الصحة والسلامة خلال فترات الصيف وطوال أيام السنة، وإعداد ونشر المواد والنشرات التوعوية المتنوعة، بما يمكنها من تعزيز ثقافة الوعي بمفهوم الصحة والسلامة، خاصة في فترة الصيف التي تشتد فيها درجات الحرارة، ليتضمن نظام العمل لفئة العمال في المواقع المفتوحة فترات راحة لشرب المياه مع توفير مناطق باردة للجلوس بها خلال فترات الراحة.

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