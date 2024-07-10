«أكاديمية ربدان» تحصل على اعتماد مركز المؤهلات الأمنية

المصدر: أبوظبي - وام

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حصلت أكاديمية ربدان، المتخصصة عالمياً في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، على اعتماد مركز المؤهلات الأمنية بوزارة الداخلية، الجهة المانحة المعتمدة من المركز الوطني للمؤهلات.

وبموجب هذا الاعتماد، أصبحت الأكاديمية مؤسسة تدريبية معتمدة رسمياً لطرح وتنفيذ مؤهلات وطنية مهنية في المجالات الشرطية والأمنية، بما يدعم منظومة الجاهزية الوطنية في الدولة، ويعزز من التطوير المهني الاحترافي للكوادر الوطنية المتخصصة في القطاعات الأمنية ذات الصلة.

وسلم اللواء سالم مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة في وزارة الداخلية، شهادة الاعتماد، إلى جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، بحضور عدد من الخبراء المتخصصين من كلتا الجهتين.

وأكد جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، أهمية هذه الخطوة في تعزيز دور الأكاديمية الرائد عالمياً، في التطوير المهني، مشيراً إلى أن الأكاديمية تلتزم بالمتطلبات والاشتراطات اللازمة، وتطبق أعلى معايير الجودة، وتمتلك تجربة راسخة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من حيث توفير التعليم المزدوج «الأكاديمي والمهني».

وعبر عن شكره وتقديره لفريق مركز المؤهلات الأمنية بوزارة الداخلية، على دعمهم طوال رحلة الأكاديمية في الحصول على هذا الاعتماد المرموق، مثمناً العمل التعاوني بين الطرفين.

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