طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً نهاراً رطب ليلاً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً يكون رطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصة غرباً.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية و سرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ،ويحدث المد الأول عند الساعة 17:27 و المد الثاني عند الساعة 03:04 ،و الجزر الأول عند الساعة 10:10 والجزر الثاني عند الساعة 21:16.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً،و يحدث المد الأول عند الساعة 12:25 والمد الثاني عند الساعة 00:14 و الجزر الأول عند الساعة 19:04 والجزر الثاني عند الساعة 06:36.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 32 70 15

دبي 45 34 65 25

الشارقة 45 32 70 20

عجمان 43 33 75 25

أم القيوين 44 30 80 30

رأس الخيمة 44 33 75 30

الفجيرة 35 32 85 55

العـين 47 35 45 15

ليوا 48 29 85 20

الرويس 45 30 85 30

السلع 41 31 80 25

دلـمـا 38 31 90 50

طنب الكبرى / الصغرى 36 32 85 55

أبو موسى 36 32 85 55

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