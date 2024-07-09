20 % خصم لحاملي «إسعاد» على برامج البكالوريوس في كلية البريمي الجامعية

المصدر: دبي - البيان

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وقع مركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي مذكرة تعاون مع كلية البريمي الجامعية الواقعة في سلطنة عمان، حيث ستقدم الكلية لحاملي بطاقة إسعاد خصومات حصرية تصل إلى 20% على جميع برامج البكالوريوس وخصم 10% على برامج الدراسات العليا، وهذا العرض متاح للطلاب الجدد والمستمرين لمدة 3 سنوات.

وقع المذكرة من طرف كلية البريمي الجامعية، الشيخ أحمد بن ناصر النعيمي، رئيس مجلس إدارة الكلية، ومن طرف شرطة دبي منى محمد العامري، مديرة مركز بطاقة إسعاد، بحضور العقيد مسعود الحماد، نائب مدير المركز، وزكريا سيف، رئيس قطاع التعليم في المركز، وعضو القطاع آمنة الزعابي، ومن جانب كلية البريمي الجامعية حضر القائم بأعمال عميد الكلية الدكتور عمر بن سعيد الصوافي، والسيد علي بن عبدالله العبري، مساعد العميد للشؤون الإدارية، والسيد عبد الرحمن بن مشاري الشامسي، مسؤول التواصل والعلاقات الخارجية في الكلية.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين وتوفير فرص تعليمية مميزة لحاملي بطاقة إسعاد، مما يعزز من قيمة البطاقة، ويقدم دعماً مهماً للطلاب الطموحين في متابعة دراساتهم الأكاديمية.

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