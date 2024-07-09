محمد بن راشد يترأس اجتماع مجلس الوزراء ويستقبل الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة

المصدر: البيان

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة بكافة المسارات وبارك تفوقهم.

وقال سموه في حسابه على منصة" إكس" :" ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. استقبلنا في بدايته أبناءنا الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة بكافة المسارات … وباركنا لهم تفوقهم .. كل الشكر لجميع العاملين في الميدان التربوي وعلى رأسهم مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد.. كما استعرضنا أهم الاستعدادات للعام الأكاديمي القادم في الدولة … تمنياتنا للخريجين بالنجاح في مستقبلهم الوظيفي.. ولبقية الطلاب دوام النجاح والتفوق بإذن الله.

وأضاف سموه " كما اطلعنا اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء على تقرير أعمال مجلس الإمارات للأمن الغذائي.. والتي تضمنت رفع احتياطي الأصناف الغذائية الاستراتيجية بالدولة بنسبة 85% خلال العام 2023.. ورفع سعة تخزين الحبوب في الدولة بنسبة 34%.. مع سعة تخزين خاصة تبلغ مئات الآلاف من الأطنان.. وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنظم الغذائية والزراعة المستدامة.. هدفنا هو ضمان أمننا الغذائي بطريقة مستدامة في كافة الظروف والأوقات".

وتابع سموه " واستعرضنا اليوم أيضاً تقرير أعمال مجلس الإمارات للبحث والتطوير، واعتماد أولوياتنا الوطنية للبحث والتطوير، واعتماد مجموعة من برامج التحديات العالمية لتمويل الأبحاث والتطوير وخاصة الأبحاث المتعلقة بتحلية المياه، وتطوير استراتيجية متكاملة للملكية الفكرية في هذا المجال".

وأضاف سموه " واعتمدنا اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء استضافة مجموعة من الأحداث الدولية التخصصية، واطلعنا على نتائج أداء جهاز الإمارات للاستثمار والنتائج المالية لهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية.. تمنياتنا للجميع بإجازة صيفية ممتعة مع أسرهم.. وتمنياتنا لأبنائنا باستغلال هذه الإجازة بما يعود عليهم بالخير والنفع وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.. وتوجيهاتنا للجميع بأن تبقى بلادنا عامرة بالنشاط والحيوية والمشاريع صيفاً وشتاءً بإذن الله".

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