"مدني دبي" يخمد حريقاً في مبنى قيد الإنشاء بمنطقة الخليج التجاري

المصدر: دبي-نورا الأمير:

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سيطرت فرق الدفاع المدني بدبي على حريق اندلع صباح اليوم في مخلفات مبنى قيد الإنشاء بمنطقة الخليج التجاري دون وقوع أي أصابات.

وفي التفاصيل تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي في تمام الساعة 10:02 صباحاً بلاغاً يفيد بوجود حادث حريق في مبنى قيد الإنشاء بمنطقة الخليج التجاري، وعليه تم انتقال مركز إطفاء زعبيل كمستجيب أول، ومركز إطفاء القوز كمركز دعم وإسناد، محققا زمن استجابة 4 دقائق، وتبيّن أن الحريق

كان في مخلفات المبنى، وأن الحادث بسيط ولم تقع إصابات.

وأفاد القائد الميداني بالحادث بأنه تمت السيطرة على الحريق دون تسجيل أي إصابات وتسليم الموقع للجهات المختصة بعد إتمام عمليات التبريد، حسب الإجراءات المتبعة.



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