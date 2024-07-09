"ديوا" تفوز بـ "الجائزة العالمية لحوكمة الشركات"

المصدر: وام

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فازت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، بالجائزة العالمية لحوكمة الشركات، ضمن جوائز الحوكمة الرشيدة العالمية لعام 2024 التي تقدمها مؤسسة "كامبريدج آي إف إيه" في المملكة المتحدة، وذلك بعد عملية مراجعة شاملة أجرتها المؤسسة لضمان امتثال الهيئة لأعلى المعايير العالمية في مجال الحوكمة.

ووفق بيان صادر عن الهيئة اليوم، تسلَّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الجائزة في المقر الرئيسي للهيئة، بحضور المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، وعلي محمد المويجعي، نائب الرئيس للحوكمة والمطابقة، وفريق عمل إدارة الحوكمة المؤسسية في الهيئة.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير أن تكريم الهيئة بهذه الجائزة من "مؤسسة كامبريدج آي إف إيه" البريطانية، يعكس تميز الهيئة في تطبيق أفضل الممارسات وتنفيذ البرامج والمشاريع المبتكرة التي تعزز نموذج الحوكمة في الهيئة والذي يستند إلى أربع ركائز أساسية: الثقة، والمساءلة، والشفافية، والممارسات العادلة.

من جانبه، قال المهندس وليد بن سلمان، إن الحوكمة الرشيدة تمثل جزءاً لا يتجزَّأ من عملية صنع القرار في الهيئة، ودعامة رئيسة أسهمت في تحقيق الهيئة نتائج تنافسية على المستوى العالمي، وتؤكد هذه الجوائز التزام الهيئة بأفضل الممارسات العالمية للارتقاء بخدماتها والوصول بها إلى أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية.

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