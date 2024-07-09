إطلاق برنامج أجيال المعرفة الوطني الصيفي في العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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بتوجيهات الشيخة الدكتورة شما محمد خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية نظمت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل صباح اليوم في منطقة العين حفلا لإطلاق برنامج أجيال المعرفة الوطني الصيفي 24 تحت شعار "عقول مبتكرة .. بيئة مستدامة" وذلك في مقر مسرح الجمعية، وبحضور المؤسسات الحكومية والخاصة والرعاة الاستراتيجيين وفريق بصمة خالدة والمتطوعين والمشاركين وأولياء أمورهم.

وتضمن الحفل على كلمة رئيس مجلس الإدارة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، والتي ألقتها الأمين العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية مريم حمد الشامسي، وجاء فيها: “سعيدة اليوم بتواجدنا جميعًا برحاب مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان لإطلاق برنامج أجيال المعرفة الوطني الصيفي24، فمنذ إطلاقه عام 2015، وهو يمثل خطوة نوعية نحو بناء مستقبل وطننا بدعم البناء المعرفي والنفسي والبدني لأجيال المستقبل مستهدفا الفئة العمرية من 5 - 16 سنة موزعين على ثلاث فئات هي براعم المعرفة، تاج المعرفة، وأجيال المعرفة". وأوضحت أن فلسفة البرنامج ترتكز على رؤية شاملة تهدف لبناء شخصية الأطفال واليافعين من خلال التعليم والتدريب، وتعزيز قيم المعرفة والابتكار والتفوق. وقالت: "نحن نؤمن أن التنمية المعرفية هي الركيزة الأساسية لمستقبل أي مجتمع، وأن استثمارنا بتنمية الطفل استثمار بمستقبلنا". وأشارت إلى ضرورة تلبية الحاجة الأساسية لتطوير مهارات الناشئة وإعدادهم لمواجهة تحديات العصر عبر برامج تعليمية متكاملة وورش عمل متخصصة؛ سعيا لتزويد المشاركين بالمعرفة والأدوات التي تمكنهم من التميز بمجالاتهم. ويتضمن البرنامج بموسمه الحالي مجموعة من الأنشطة التي تغطي مواضيع متعددة مثل: التكنولوجيا، العلوم، الفنون، القيادة، والتنمية الشخصية. وأكدت بأنه يهدف لبناء جيل قادر على التفكير النقدي والإبداعي، وحل المشكلات بفعالية وتوفير بيئة تثقيفية وترفيهية محفزة تشجع على الابتكار والتعاون". واختتمت كلمتها بإبراز أهمية البرنامج ودوره بتعزيز التنمية المستدامة وإعداد جيل مؤهل وقادر على قيادة المستقبل، ودوره الاجتماعي المهم في تعزيز القيم الوطنية عبر تشجيعهم على المشاركة الفعالة ببناء المجتمع وخدمة الوطن.

ورش ورحلات

يمتد البرنامج أربعة أسابيع من 8 يوليو وحتى 1 أغسطس مستهدفا قيما يرتكز عليها، ففي الأسبوع الأول يعزز قيمة الولاء والانتماء وشعار ها " الله. الوطن. القائد". وفي الثاني قيمة طموح زايد وشعارها نحو المئوية، وفي الثالث قيمة التسامح والتعايش وشعارها راية بيضاء، وفي الرابع قيمة البيئة والاستدامة. ويتم تقديم باقة من الورش والرحلات الثقافية والترفيهية، والتوعية بالتراث، وبرامج عالم الفضاء والروبوت والذكاء الاصطناعي والرسم وثقافة القراءة، فيما التحق بالبرنامج 150 مشاركا بنسبة 90% من المواطنين.

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