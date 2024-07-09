توجيه مهم من وزارة الخارجية للمسافر الإماراتي إلى الصين

المصدر:
  • البيان
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دعت وزارة الخارجية الإماراتية المسافر الإماراتي إلى الصين إلى التخطيط المسبق للرحلة إذا كان المسافر ينتوي البقاء لأكثر من 30 يوماً.

كما حثت الوزارة المسافر الإماراتي على التحقق من إجراءات تمديد تأشيرة الدخول. 

ونصحت بزيارة موقع  وزارة الخارجية أو التطبيق الذكي لوزارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة للحصول على أحدث التفاصيل حول متطلبات السفر حسب الوجهة.

 

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