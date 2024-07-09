نهيان بن مبارك وذياب بن محمد يعزيان بوفاة ميرة بنت راشد المزروعي

المصدر: العين - وام

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قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، أمس، واجب العزاء إلى الشيخ خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، في وفاة والدته، المغفور لها الشيخة ميرة بنت راشد بن حفيظ المزروعي.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارة قاما بها لمجلس العزاء في منطقة المرخانية في العين، عن صادق مواساتهما، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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