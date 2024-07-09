بلدية دبي تنظم الموسم الرابع من المخيم الصيفي في مدينة الطفل

المصدر: دبي ــ البيان

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انطلقت أمس، فعاليات الموسم الرابع من المخيم الصيفي الذي تنظمه بلدية دبي في مدينة الطفل خلال الفترة الممتدة من 8 يوليو الجاري وحتى 2 أغسطس المقبل، تحت شعار «صيف دبي المستدام.. تعليم.. إلهام.. وتطبيق»، بمشاركة نحو 90 طفلاً من الفئات العمرية 7 إلى 12 عاماً.

حيث يهدف المخيم إلى توفير أنشطة وبرامج تعليمية وترفيهية للأطفال خلال الإجازة الصيفية، والتي تتيح صقل مواهبهم ومهاراتهم وإكسابهم المعارف والمعلومات ذات القيمة، إضافة إلى تعزيز قدراتهم الإبداعية.

مساحات إبداعية

ويعكس المخيم نهج البلدية بإيجاد مساحات إبداعية وترفيهية ومستدامة لمختلف شرائح المجتمع، تسهم في الارتقاء بمستوى جودة حياتهم وتعزز من رفاهيتهم وسعادتهم، بما يتكامل مع غايات أجندة دبي الاجتماعية في توفير وتطوير منظومة تعليمية واجتماعية مستدامة وأكثر فعالية واستباقية في التمكين والرعاية ودعم قدرات الطلاب.

وكذلك اهتمامها بفئة الأطفال وتطوير مداركهم وملكاتهم الفكرية عبر دمج التعليم والترفيه والتثقيف بأسلوب هادف. ويشمل برنامج المخيم الصيفي العديد من الأنشطة والفعاليات الثرية للأطفال منها التعليمية والتثقيفية والرياضية وغيرها، حيث ستقدم فرقاً متخصصة من بلدية دبي.

والجهات المساهمة عروضاً وأنشطة تفاعلية في مجال التوعية بأساسيات سلامة الغذاء والتغذية السليمة ومن ضمنها ورشة سفير الصحة والسلامة، فيما ستنظم فرقاً أخرى ورشاً وأنشطة لتعزيز الوعي بالاستدامة البيئية كورشة الواقع الافتراضي لمحميات دبي والحياة الفطرية ومعلومات حولها.

وستقدم خلال البرنامج ورشاً زراعية تثقيفية لزيادة الوعي الزراعي، ومنها المزارع الصغير، وأخرى حول الوقاية الاستباقية من الأمراض المشتركة وآفات الصحة العامة وأهم الممارسات الوقائية.

كذلك، ستشمل الأجندة ورشاً توعوية لتشجيع الطلاب على ممارسة إجراءات الصحة والسلامة في المنزل، وورشاً حول المواد القابلة لإعادة التدوير، وأخرى تعليمية، تشمل ورش تحدي الشطرنج، وفنون التصوير، والملكية الفكرية، والسنع الإماراتي، والروبوت والمهندس الصغير، ولغة الإشارة.

حرف يدوية

كما سيضم المخيم أنشطة ترفيهية فنية أخرى تشمل، ورش الحرف اليدوية وصناعة الفخار، وفن تنسيق الزهور، والحفر على الجبس، والنحت على الخشب، والطباعة على القمصان، والطبخ، وفن الرسم وإنشاء الكتاب الهزلي، ومغامرات الألوان والمتعة، ورحلة الألوان والخيال.

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