دفاع مدني رأس الخيمة يؤكد جاهزيته للتعامل مع حوادث فصل الصيف

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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أكد العقيد سالم الشاعر النعيمي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، خلال جولاته التفقدية لمراكز الدفاع المدني المنتشرة على طول النطاق الجغرافي للإمارة، مدى جهوزية واستعداد منتسبيها وآلياتها لفصل الصيف وحوادثه.

مشيراً إلى أن هذه الزيارات تهدف للاطلاع على الخطط التشغيلية في كافة المراكز لضمان الاستعداد والجاهزية الكاملين من قبل فرق وكوادر الدفاع المدني للتعامل مع حوادث الصيف ومدى سرعة الاستجابة للبلاغات الواردة بما يتماشى مع أهداف وزارة الداخلية الساعية لتعزيز جهود الوقاية والسلامة بين أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن الزيارة ركزت على الإطلاع عن كثب على أبرز استعدادات المراكز للتعامل مع حرائق وحوادث الصيف بالاعتماد على الخبرات البشرية والإمكانيات المادية المتطورة التي توفرها وزارة الداخلية والقيادة العامة للدفاع المدني.

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