انطلاق النسخة الأولى للقمة العالمية للأمن الغذائي 26 نوفمبر المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تستضيف أبوظبي للمرة الأولى القمة العالمية للأمن الغذائي يومي 26 و27 نوفمبر 2024، في مركز أدنيك أبوظبي، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي.

تنظم القمة مجموعة أدنيك، بشراكة استراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات، شريك المعرفة، بهدف تعزيز الحوار والخطوات العملية الملموسة لبناء نظام غذائي عالمي مستدام، والقضاء على الجوع.

وتستقطب القمة كوكبة من الخبراء وصناع القرار لمناقشة الحلول المبتكرة، بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي العالمية، حيث تركز القمة على محاور وطنية وإقليمية ودولية، وتوفر منصة لتبادل أفضل الممارسات والابتكارات في قطاع الأمن الغذائي، ما يدعم الجهود الدولية للقضاء على الجوع، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز لإدارة الحوارات والنقاشات والمبادرات في مجال الأمن الغذائي العالمي.

جهود

وقال سعيد البحري سالم العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «يعد الأمن الغذائي تحدياً عالمياً كبيراً يتطلب تضافر الجهود وتعاون جميع المعنيين على مستوى العالم، من أجل إيجاد حلول مبتكرة للقضاء على الجوع، أحد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وعلى مدى العقود الماضية أدت دولة الإمارات وإمارة أبوظبي دوراً رائداً في تعزيز النظم الغذائية المستدامة، بالاستلهام من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبدعم ورعاية من قيادة الدولة الرشيدة.

استراتيجية

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يندرج تنظيم القمة، وفق استراتيجية مجموعة أدنيك لدعم جميع الجهود الوطنية الرامية إلى النهوض بواقع قطاع الأمن الغذائي ومستقبله، الذي يعد إحدى أهم الركائز، التي تقوم عليها خطط التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة، وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها للأعوام الخمسين المقبلة.

والتي نسعى من خلالها إلى إيجاد منصة عالمية، تستقطب الخبراء والمتخصصين من قارات العالم الخمس، للإسهام في نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدِّمة في الدولة، وتعزيز مكانة أبوظبي حاضنةً للإبداع والابتكار في هذه القطاعات الحيوية».

شراكة

وقال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات: «نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومجموعة أدنيك لتنظيم فعاليات النسخة الأولى من القمة العالمية للأمن الغذائي، التي ستقام على مدى يومين، بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي».

وأوضح أن القمة ستضم عدداً من المحاور والجلسات النقاشية، التي تستقطب كوكبة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء والمتخصصين العالميين، للتباحث في أبرز التحديات، التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وإيجاد الحلول المبتكرة، التي تسهم في الحد من ظاهرة الجوع.

وتقام فعاليات الدورة الأولى للقمة العالمية للأمن الغذائي ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي، وبالتزامن مع الدورة الثالثة من معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2024، والدورة العاشرة من معرض أبوظبي للتمور 2024.

والتي تنظمها شركة كابيتال للفعاليات، ذراع تنظيم الفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك، ومن المنتظر أن تشهد مشاركة قياسية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة، إضافة إلى إطلاق العديد من الفعاليات المصاحبة، التي تقام للمرة الأولى.

فعاليات

وتسهم فعاليات قمة الأمن الغذائي العالمي في أبوظبي والشراكات الاستراتيجية في الارتقاء بمكانة أبوظبي وجهة عالمية ريادية، لتيسير حلول الأمن الغذائي وابتكارها. وقبل انعقاد القمة ستنظم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية سلسلة من الجلسات والمبادرات في دولة الإمارات، لتحفيز مشاركة القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني ومختلف فئات المجتمع.

وتعد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 من المبادرات المتميزة في هذا السياق، حيث تهدف إلى جعل دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، عبر تطوير منظومة وطنية شاملة، تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، من خلال استخدام التكنولوجيات المتطورة، وتطوير الإنتاج المحلي والشراكات العالمية لتنويع مصادر الغذاء، فضلاً عن وسائل أخرى.

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