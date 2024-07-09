«معاً» تدعم مرضى السرطان بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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دعت هيئة المساهمات المجتمعية– معاً، القناة الرسمية لحكومة أبوظبي المعنية بتلقي المساهمات الاجتماعية، بالتعاون مع جمعية الإمارات للسرطان، أفراد المجتمع والشركات إلى المساهمة في تعزيز نمط الحياة بشكل عام في المجتمع، عبر تخصيص المساهمات المالية لدعم مبادرتها «أنا أستحق الحياة» الرامية إلى دعم مرضى السرطان في أبوظبي.

ووقعت معاً، وجمعية الإمارات للسرطان مذكرة تفاهم، تهدف إلى جمع مساهمات بقيمة 1 مليون درهم، وتتولى مسؤولية جمع المساهمات وتوجيهها لجمعية الإمارات للسرطان لتنفيذ هذه الحملة.

وفي إطار صندوق الاستثمار الاجتماعي من هيئة المساهمات المجتمعية- معاً، تشجع الهيئة المساهمين على اختيار المشاريع، التي تنسجم مع أهدافهم وقيمهم. وخصصت هيئة المساهمات المجتمعية– معاً في عام 2023 مبلغ 28.05 مليوناً لدعم المشاريع ضمن القطاع الصحي، وذلك عن طريق دعم 12 مشروعاً حيوياً لتعزيز خدمات الرعاية الصحية المجتمعية.

وقال سالم الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في الهيئة «تتيح الشراكة، تحقيق أقصى مستويات التأثير المجتمعي، من خلال تمكين القطاع الثالث من المساهمة في توفير حلول للأولويات الاجتماعية على مستوى أبوظبي.

وقال الشيخ الدكتور سالم بالركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان: «هذه الحملة ليست مجرد مبادرة، بل هي خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية شاملة لدعم مرضى السرطان في أبوظبي، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم».

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