محاكم دبي تطلق باقة «في الشوفه» لتسهيل الإجراءات القضائية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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أطلقت محاكم دبي باقة «في الشوفه»، التي تضم خدمات شاملة ومتكاملة، لتسهيل وتيسير الإجراءات القضائية على كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وتعزز المحاكم من خلال هذه الخطوة التزامها بأهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، في تعزيز المنظومة الاجتماعية بفعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين.

وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، إن محاكم دبي حريصة على التطوير المستمر لخدماتها، وفق أفضل الممارسات العالمية، من أجل تعزيز ثقة المجتمع، حيث يأتي التيسير على كبار المواطنين وأصحاب الهمم، ورفع الأعباء عنهم، كجانب من هذا الالتزام.

سهولة ويسر

وأوضح خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر محكمة التمييز بدبي، أن تخصيص باقة خدمات «في الشوفه» لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، يأتي التزاماً بنهج دبي في تمكين هذه الشريحة المجتمعية المهمة من الحصول على أفضل الخدمات وأسرعها بأكثر السبل سهولة ويسر.

وحرص محاكم دبي على وضعهم دائماً في مقدم أولوياتها، مشيراً إلى أن النساء الحوامل، ومَنْ هن في العدة، يمكنهن الاستفادة من مميزات باقة «في الشوفه».

من جانبه، قال محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، إن إطلاق هذه الباقة، يعكس التزام محاكم دبي الراسخ بتقديم خدمات قضائية متميزة وموثوقة، لتسهم بشكل كبير ومؤثر في تعزيز الاستدامة الاجتماعية.

خدمات متنوعة

وأشار إلى أن باقة الخدمات الجديدة تسهم في تحقيق تجربة مريحة ومتميزة، ترقى إلى مستوى تطلعات المستفيدين منها.

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، أن باقة «في الشوفه» تتضمن عدة خدمات، وتشمل:

«شور» التي تتيح خدمات الاستشارات القانونية التطوعية، بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في إمارة دبي.

و«سند» للتمثيل القانوني التطوعي في الدعاوى، بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في دبي، كذلك خدمة «التأجيل والإعفاء من الرسوم»، لمساعدة المتقاضين غير القادرين على تسديد الرسوم القضائية بتأجيل السداد أو الإعفاء من الرسوم القضائية.

مديونيات المعسرين

كذلك تشمل الخدمات المتاحة من خلال باقة «في الشوفه»: «عون» لدعم المتقاضين المعسرين مادياً، والذين لا يمكنهم تسديد تكاليف أعمال الخبرة في الدعاوى.

وذلك بالشراكة مع مكاتب الخبرة المعتمدة و«محاكم الخير»، للمساهمة في سداد مديونيات المعسرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي، و«خدمات العضيد». كما تتيح باقة «في الشوفه»، العديد من المميزات الأخرى، ومنها: أولوية الحصول على الخدمة في مراكز تقديم الخدمة التابعة لمحاكم دبي.

كذلك أولوية الحصول على خدمات مركز الاتصال، علاوة على توفير مواقف مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

كما تتضمن الباقة غُرفاً مخصصة للاتصال المرئي . بدوره، قال عبدالله الريس مدير إدارة إسعاد المتعاملين في محاكم دبي، إن هناك العديد من مكاتب المحاماة والاستشارات التي تطوعت لتقديم الخدمات مجاناً لكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

حيث يمكن الحصول على خدمة «شور» الاستشارات القانونية من خلال 109 مكاتب، وخدمة التمثيل القانوني «شور» من قبل 30 مكتب محاماة، وخدمة التمثيل القانوني «سند» 30 مكتباً، وخدمة عون من قبل 30 مكتب خبرة متعاوناً مع محاكم دبي.

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