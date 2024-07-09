«عونك» لـ«كهرباء دبي» تعزّز جسور التواصل مع المقاولين والاستشاريين

المصدر: دبي - البيان

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أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي، أن مبادرة «عونك» أسهمت في تعزيز جسور التواصل المباشر والبنّاء مع المقاولين والاستشاريين.

وشكلت زخماً مهماً لتسريع إنجاز المشاريع، إذ استقبلت المبادرة منذ إطلاقها في يناير 2023، «1254 محادثة فنية تمهيدية» قبل تقديم طلبات المشاريع و«27976 محادثة فنية عبر الإنترنت» خلال مرحلة تقديم واعتماد المشاريع، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجلسات التوعوية ومقاطع الفيديو المتوفرة على المنصة 3722 مقاولاً واستشارياً.

مبادرة

وقالت الهيئة في بيان أمس: إن مبادرة «عونك» التوعوية شهدت إقبالاً كبيراً من المقاولين والاستشاريين المعتمدين لدى الهيئة، للتعرف على النصائح والإرشادات التي تقدمها الهيئة لمساعدتهم في الحصول على موافقتها من المرة الأولى لتقديم طلبات الحصول على الكهرباء، وتوفير جهدهم ووقتهم، وتسهيل وتسريع الأعمال.

تجربة

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «إن الهيئة توفر بيئة أعمال ديناميكية وتنافسية وداعمة، تثري تجربة المعنيين وتعزز سعادتهم، وذلك من خلال توفير مقومات دعم أجندة دبي الاقتصادية «D33» التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات العشر المقبلة وتعزيز موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».

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