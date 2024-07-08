«التوطين»: تحسينات جديدة في خدمة «إلغاء تصريح عامل»

المصدر: دبي ـ سعيد الوشاحي

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إدخال تحسينات في خدمة «إلغاء تصريح عامل» وذلك ضمن جهودها في المواءمة لمشروع تصفير البيروقراطية الحكومية التي أعلنت عنها حكومة الإمارات، وتمثلت التحسينات في دمج أنواع الإلغاء من خلال باقة موحدة، وتقليص عدد الحقول لتقديم الطلب من 7 إلى حقلين فقط، وإلغاء الحاجة لتقديم المستندات، إلى جانب خفض المدة الزمنية للإجراءات من 3 دقائق إلى 45 ثانية وإتاحة الاعتماد التلقائي للطلبات.

وقت وجهد

وأوضحت الوزارة من خلال منشور بثته على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي أنها تهدف من خلال عملية التطوير والتحسينات على الخدمات إلى اختصار إجراءاتها بما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين وفي إطار سعيها لتقديم خدمات متميزة وبخطوات سهلة.

وتأتي التحسينات الجديدة في إطار مواكبة الوزارة لجهود تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث أعلنت في وقت سابق عن 6 تحسينات تم إدخالها على خدمة «تجديد تصريح عمل» تضمنت تصفير المتطلبات من خلال تبادل موحد للبيانات بين الجهات المعنية، وتقليص عدد الحقول من 27 إلى 5 حقول فقط، وتقليص عدد المستندات المطلوبة من 3 مستندات إلى مستند واحد، وخفض مدة الإجراءات من 6 دقائق إلى دقيقة واحدة، إلى جانب الاعتماد التلقائي، كما ألغت الوزارة الحاجة للتقديم على الخدمات عند البدء في الإجراءات بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

منصة رقمية

وكانت حكومة الإمارات أعلنت مؤخراً عن بدء تفعيل المرحلة الثانية من «باقة العمل» لتشمل جميع إمارات الدولة عبر المنصة الرقمية الموحدة «اعمل في الإمارات» التي توفر مجموعة خدمات رئيسية، وتتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد والمستثمرين إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة بالدولة عبر منصة إلكترونية موحدة متكاملة، وذلك بما يتواءم مع التوجه الحكومي لتصفير البيروقراطية وتقديم خدمات تركز على الارتقاء بتجربة المتعامل ورفع الكفاءة الحكومية وتعزيز تنافسية وجاذبية الإمارات كوجهة عالمية مثالية للعيش والعمل.

وتهدف المنصة الموحدة لباقة العمل، إلى تسهيل تجربة مختلف شرائح المجتمع، سواء من الأفراد أو أصحاب الأعمال، لتكون خدمات الإمارات الأسرع والأكفأ، عبر تبسيط الإجراءات والالتزام بمبدأ طلب البيانات مرة واحدة، وتقليص الإجراءات والمتطلبات، وتحقيق الاستباقية في تقديم الخدمات.

[7:54 م، 2024/7/8] Dr Mojeeb Hazaa:

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