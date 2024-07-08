"طرق دبي" تطلق الدورة التاسعة من البرنامج التدريبي الصيفي "أجيال" لطلبة المدارس والجامعات

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إطلاق الدورة التاسعة من البرنامج التدريبي الصيفي "أجيال"، والذي يستضيف 75 طالباً وطالبة من أبناء موظفي الهيئة، من طلبة الصف الثاني عشر للمدارس ومن المرحلة الجامعية. ويتضمن البرنامج التدريب الميداني وحضور ورش تدريبية (عن بُعد) من خلال منصات أكاديمية عالمية لتنمية وصقل مهارات الطلبة، بما يتماشى مع أهداف وغايات الهيئة، في استثمار طاقات ومواهب الكفاءات الشابة والناشئة من أبناء الوطن، وإعداد جيل قادر على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة بإمارة دبي، وتحديداً في مجالات الطرق والمواصلات.

وقالت عذاري محمد، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: " تحرص الهيئة على تنفيذ برنامج أجيال المخصص لأبناء موظفين الهيئة بشكل سنوي، وفق خطة عمل متكاملة للوصول للنتائج المطلوبة والمتمثلة في التدريب والتأهيل الذي يزيد من معارف الطلبة ويطور التفكير الإبداعي والتواصل وإدارة الصعوبات ومواجهة التحديات، وذلك من خلال الاطلاع على الوحدات التنظيمية وتعريفهم بالإدارات والأقسام والمهام المنفذة وطريقة عمل الموظفين وتعاملهم مع المتطلبات الوظيفية. كما يتضمن البرنامج حزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة على مدار شهرين".

وأضافت عذاري: " يتضمن برنامج أجيال إلحاق الطلبة ضمن مجموعة من البرامج التوعوية، والزيارات الميدانية، ومنها على سبيل المثال: زيارة مرآب ومركز التحكم في مترو دبي، وذلك للاطلاع على صيانة وتشغيل القطارات وكيف يتم التحكم ومراقبة القطارات، وزيارة مصنع الأرقام الذكية الذي يعتبر أول مصنع في العالم يستخدم أجهزة الروبوت لإنتاج لوحات أرقام المركبات بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما سيزور الطلبة متحف الهيئة الذي يعرض من خلاله إنجازات الهيئة ومشاريعها المنفذة وتوجهاتها المستقبلية ".

وأكدت عذاري على أن آلية التدريب في برنامج أجيال تكون منظمة وسلسة، حيث يتم حصر الطلبات وتصنيفها بناء على احتياجات الوحدات التنظيمية، ومن ثم يتم توزيع الطلبة المتدربين بحسب التخصص، والبدء في التدريب وفق خطة ممنهجة، وبعد انتهاء فترة البرنامج يتم منح الطلبة شهادات ومكافآت نظير تفانيهم خلال فترة التدريب.

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