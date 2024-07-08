حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الوقاية والسلامة في الإمارة

المصدر: وام

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة.

ووفقاً للمرسوم يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة، على أن يُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه ما يلي: الهيكل التنظيمي التفصيلي للهيئة، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الهيئة بما يتفق واختصاصاته، واستحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.

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