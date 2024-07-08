"الخارجية" تدعو المواطنين المتواجدين في مدينة هيوستن الأمريكية إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر

المصدر:
  • البيان
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أهابت بعثة دولة الإمارات في هيوستن مواطني الدولة المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية، بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب إعصار "بيريل" في مدينة هيوستن، والمدن المجاورة.

وأكدت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.

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