"الخارجية" تدعو المواطنين المتواجدين في مدينة هيوستن الأمريكية إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر
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أهابت بعثة دولة الإمارات في هيوستن مواطني الدولة المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية، بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب إعصار "بيريل" في مدينة هيوستن، والمدن المجاورة.
وأكدت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.
تنبيه لمواطني الدولة في هيوستن— UAE in Houston (@UAEinHouston) July 8, 2024
تهيب بعثة دولة الإمارات في هيوستن مواطني الدولة المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية، بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب إعصار “بيريل" في مدينة هيوستن، والمدن المجاورة، كما تؤكد البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في…