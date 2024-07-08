«إسلامية دبي» تطلق التقويم الهجري الجديد عبر تطبيق «دلوك»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن إطلاق التقويم الهجري الإلكتروني الجديد 1446هـ عبر تطبيق «دلوك».

وفي خطوة تعكس حجم الجهود المبذولة من الدائرة لخدمة المجتمع والارتقاء بالخدمات المقدمة، أكد أحمد درويش المهيري مدير عام الدائرة أن هذا الإطلاق الإلكتروني الجديد يتناسب مع تطور استراتيجية حكومة دبي الرقمية، ولأول مرة يتم إطلاق الخدمة عبر تطبيق «دلوك».

إذ تؤكد دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي دورها المجتمعي والمسؤولية المناطة بها لتحقيق مكانة ريادية ونهج إسلامي سمح، بأن تكون الأفضل عالمياً إسلامياً وخيرياً وابتكار منظومة استباقية متكاملة وخدمات مترابطة لتنمية الوعي الديني بمعايير عالية، وحسب الأسس العلمية والشرعية والفلكية الدقيقة، وذلك من خلال إطلاق التقويم الهجري الإلكتروني المبتكر لعام 1446هـ عبر تطبيق (دلوك) الذي يتميز بسهولة الاستخدام.

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