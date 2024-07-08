سلطان المنصوري يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات وتركيا

المصدر: أنقرة - وام

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ترأس معالي سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث سمو وزير الخارجية، وفداً رفيع المستوى إلى الجمهورية التركية، في زيارة تركزت على استكشاف فرص تعزيز التعاون بين البلدين، بما يسهم في رفع مستوى العلاقات في جميع المجالات، ويعكس طموحات القيادة في البلدين الصديقين في تنميتها وتوطيدها.

وعقد المنصوري اجتماعات رفيعة المستوى مع شخصيات بارزة، بما في ذلك عبدالقادر أورال أوغلو، وزير النقل والبنية التحتية، ومصطفى توزجو، نائب وزير التجارة، والدكتور هاكان يورداكول، عضو المجلس الاقتصادي الرئاسي التركي، ومحمد علي أكارجا، رئيس الجانب التركي في مجلس رجال الأعمال الإماراتي - التركي، ومصطفى غولتيبي، رئيس جمعية المصدرين الأتراك (TIM)، وبوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار، حيث تم خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لا سيما العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في عدة مجالات كالأمن الغذائي والمائي، ومشاريع تطوير البنية التحتية والتعاون في السكك الحديدية، والطيران المدني، واستكشاف فرص الاستثمار.

وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، والتعاون المتبادل، بما يتماشى مع رؤيتي البلدين الصديقين وقيادتيهما للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

وأكد المنصوري أهمية الشراكة الإماراتية - التركية في دفع النمو الاقتصادي والمبادرات ذات المنفعة المتبادلة، التي من شأنها أن تسهم في ازدهار البلدين.

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