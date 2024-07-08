36 ألف معاملة عبر مراكز الشرطة الذكية بدبي منذ بداية العام

المصدر: دبي - البيان

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اطلع اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز والريادة، على استراتيجية شرطة دبي للتحول الرقمي «2024 - 2033»، التي تأتي تماشياً مع استراتيجية دبي الرقمية.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء الدكتور العبيدلي سير العمل في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد عدنان علي محمد، نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون العمليات الذكية، والعقيد حسين بن غليطة، نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون التطبيقات الذكية، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالنيابة وعدد من الضباط.

واطلع اللواء العبيدلي على الإحصائيات والمعاملات التي تقدمها مراكز الشرطة الذكية للمتعاملين، حيث بلغ عدد المعاملات المقدمة من خلال مراكز الشرطة الذكية في إمارة دبي، وعددها 25 مركزاً منذ بداية العام الجاري 36 ألفاً و376 معاملة، بينما بلغ عدد معاملات العام الماضي 121 ألفاً و986 معاملة، واستفاد المتعاملون مع مراكز الشرطة الذكية من 46 خدمة، كما واستقبلت مراكز الشرطة الذكية منذ بداية العام الجاري 2024، 127 ألفاً و515 زائراً، وخلال العام الماضي، 507 آلاف و752 زائراً.

التحول الرقمي

وقدم اللواء خالد الرزوقي شرحاً للحضور حول استراتيجية شرطة دبي للتحول الرقمي «2024-2033»، والتي تتضمن خمسة محاور رئيسية وهي تجربة رقمية لمدينة آمنة ومتصلة.

كما واستعرض اللواء خالد الرزوقي مراحل تحول شرطة دبي في رحلتها الرقمية بدءاً من الحكومة الإلكترونية 2001 – 2012 والتي حصلت فيها شرطة دبي على 31 جائزة في مجال التحول الإلكتروني للخدمات، ثم الحكومة الذكية من 2013- 2017 وحصلت فيها الشرطة على 68 جائزة ومن ضمنها جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهواتف الذكية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لمدة 6 سنوات متتالية وبعدها حكومة الذكاء الاصطناعي 2018 -2023 وحصلت فيها الشرطة على 48 جائزة ومن أبرزها فوز مركز الشرطة الذكي بعلم الحكومة الذكية في العام 2018، وبلغت فيها تنفيذ سياسة التحول اللاورقي نسبة 100%.

«الضابط آمنة»

كما واستمع اللواء العبيدلي إلى شرح حول الضابط الافتراضي «آمنة» التي تستطيع التفاعل مع المتعاملين والإجابة عن استفساراتهم باللغتين العربية والإنجليزية، وهي تحمل رتبة ملازم أول، ومتوفرة على تطبيق شرطة دبي، وتجيب عن استفسارات الناس حول الخدمات الشرطية كخدمة دفع المخالفات المرورية أو طريقة فتح البلاغات، والعديد من الخدمات الأخرى من خلال الأوامر الصوتية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمكنت خلال العام الماضي 2023، من إجراء 20 ألف محادثة مع المتعاملين.

تطبيق ذكي

وتعرف اللواء العبيدلي على النسخة الحديثة من تطبيق شرطة دبي الذكي المتوفر على أنظمة هواتف أيفون «IOS» و«أندرويد» و«هاواوي»، والتي تستخدم خاصيات تحتوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتساهم في تحسين تجربة المتعامل ، وتخدم المتعاملين بـ 7 لغات معتمدة هي: (العربية، الإنجليزية، الروسية، الألمانية، الصينية، الفرنسية، الإسبانية).

وبلغ عدد المحملين لتطبيق شرطة دبي على الهواتف النقالة إلى ما يقارب 7.9 ملايين تحميل، بينها 5 ملايين تحميل عبر الهواتف المشغلة لأنظمة أندرويد، و2.4 مليون تحميل عبر أنظمة الأيفون «IOS»، و570 ألف تحميل عبر الهواتف التي تستخدم أنظمة «هاواوي».

«البلوك تشين»

واطلع اللواء العبيدلي على تقنية إصدار شهادة فقدان جواز سفر بـ«البلوك تشين» التي تصدرها شرطة دبي بالتعاون مع شركائها في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والنيابة العامة في دبي ومحاكم دبي، وبلغ عدد الشهادات الصادر من خلال هذه التقنية منذ العام 2021، 66 ألفاً و413 شهادة.

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