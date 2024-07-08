الشرطة وهيئة أبوظبي للدفاع المدني تنفذان فعالية «صيف بأمان»

المصدر: أبوظبي - البيان

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نفذت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني فعالية توعية مجتمعية مشتركة حول القيادة الآمنة على الطرقات والسلامة من الحرائق في الصيف، وذلك على مسرح هيلي مول بالعين، ضمن حملة «صيف بأمان»، بهدف تعزيز الوعي حول القيادة المرورية الواعية والآمنة وحماية الممتلكات من مخاطر الحرائق في فصل الصيف.

وحثت الجهتان الجمهور على أهمية وجود طفايات الحريق في منازلهم وكاشف الدخان والكشف الدوري للأجهزة الكهربائية ومراجعة التوصيلات الكهربائية وإجراء الصيانة الدورية تفادياً لنشوب الحرائق.

وعززت إدارة المرور والدويات الأمنية في مدينة العين في مبادرتها التوعية بالقيادة الآمنة على الطرقات والتقيد بقوانين وقواعد وأنظمة المرور حفاظاً على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق والحد من وقوع الحوادث، وشاركت دورية الطفل راشد في توعية الأطفال وتم توزيع كتيبات توعية رقمية على زوار هيلي مول وتنظيم فقرة مسابقات وجوائز تفاعل معها الجمهور إلى جانب استعراض دور دورية السعادة في تعزيز الإيجابية المرورية.

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