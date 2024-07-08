«هارموني الطبية» تعتمد أحدث الأساليب العلاجية

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الدكتور أسامة علوي، استشاري تعويضات وإعادة تأهيل الابتسامة في مجموعة هارموني الطبية: إن طب الأسنان ليس بعيداً عن التطور التكنولوجي الحاصل، وإنه في السنوات الأخيرة، بتنا نعتمد على صور الأشعة الرقمية التي تتيح رؤية ثلاثية الأبعاد للجمجمة والأسنان والعظم، وهذا يفيدنا في التشخيص وخطة العلاج، كما يمكننا عمل مسح للأسنان بدلاً من أخذ الطبعة التقليدية، ما يساعدنا في وضع خطة علاج دقيقة.

وأضاف: أصبح بإمكاننا إدخال صور الأشعة ثلاثية الأبعاد والمسح الرقمي للأسنان لنعطي تصوراً كاملاً للمريض كذلك عمل مسح لوجه المريض لوضع خطة علاج تشمل الزراعة والتعويضات، مما يخدم المريض بشكل كبير. وتعتمد مجموعة هارموني الطبية أحدث الأساليب العلاجية، وفق أحدث المعايير العالمية.

ذكاء اصطناعي

وأوضح الدكتور علوي أنه مما لا شك فيه أن الذكاء الاصطناعي يساعد بشكل كبير في التشخيص، وذلك عبر التعليم المستمر وتساعد الداتا الضخمة في قراءة الصور الشعاعية بنسبة دقة تصل إلى 90% وهذا يسهل عملنا كأطباء ويقلل من الأخطاء البشرية، إضافة إلى أن الذكاء الاصطناعي له دور أيضاً في التجميل، حيث يمكننا تصميم ابتسامة مريض بناءً على داتا الصور الموجودة واقتراح أشكال أسنان سليمة وطبيعية تتناسب مع وجه وفم المريض.

وتابع: يأتي استخدام الخلايا الجذعية في مجال طب الأسنان، كأحد أهم العلاجات وهناك بنوك لحفظ خلايا الحبل السري لأنه يحتوي على خلايا جذعية، الأسنان اللبنية للأطفال أيضاً تحتوي على خلايا جذعية يمكن حفظها في بنوك متخصصة لاستخدامها مستقبلاً، مؤكداً أن هذه الخلايا يمكن استخدامها في ترميم نسيج السن والعظم، وقد أجريت أبحاث يابانية لاكتشاف البروتين المسؤول عن نمو الأسنان لإعادة تحفيز النمو.

علاجات

وأشار الدكتور علوي إلى أن مجموعة هارموني الطبية تلتزم بتوفير أحدث أنواع العلاجات في العالم عبر فريق من أطباء الأسنان البارعين، وأطباء تقويم الأسنان، وأطباء الأسنان الاصطناعية، وأطباء أمراض اللثة، وأطباء أسنان الأطفال، وأطباء لب الأسنان، وأطباء زراعة الأسنان، وجراحي الفم والوجه والفكين، وكل منهم لديه سنوات من الخبرة، وهم مجهزون بأدوات وتقنيات وعلاجات أسنان متطورة لضمان أن تكون رحلة صحة الفم الخاصة بك فعالة ومرضية، وذلك بالإضافة إلى مجموعة واسعة من خدمات طب الأسنان، من الفحوصات الروتينية إلى تحسين الابتسامة وإعادة تأهيل الفم الكامل المعقدة للوصول إلى ابتسامة أكثر إشراقاً وصحة وتحقيق أعلى معدلات الرضا والسعادة لدى ضيوفنا في المركز.

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