شرطة أبوظبي تكرّم 87 فائزاً ببرنامج «حافز» لجهودهم بالريادة المؤسسية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرّمت شرطة أبوظبي 87 فائزاً في ثلاثة قطاعات شرطية، ضمن النسخة الثالثة لبرنامج حافز، وذلك في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية والمهام الخاصة والمالية والخدمات.

جاء ذلك ضمن جهود إدارة أداء العاملين بقطاع الموارد البشرية المستمرة، في تحفيز المنتسبين على تحقيق المزيد من الإنجازات الريادية في مسيرة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع.

وأكد اللواء بطي ثاني الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد بشرطة أبوظبي، نجاح برنامج حافز منذ إطلاقه وفق استراتيجية شرطة أبوظبي وأولوياتها في التشجيع والتحفيز وخلق روح التنافس بين المنتسبين، من خلال إدراج برامج احترافية ومحفزة تسهم بدور كبير وريادي في تحقيق الأهداف، والتطلعات ورفع نسبة السعادة الوظيفية في العمل.

وقال العميد عثمان حاجي خوري، نائب مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، إن نظام «حافز» يأتي بهدف التحفيز المستمر للمنتسبين، وإيجاد بيئة صحية وتنافسية عبر منظومة متكاملة تركز على إظهار التقدير للمنجزات، التي تعكس جهود شرطة أبوظبي في تحفيزهم على الإبداع والابتكار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز