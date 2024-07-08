جمعية الصحافيين تنظم جلسة حول «جمالية الخط العربي»

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

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أعلنت جمعية الصحافيين الإماراتية عن تنظيم جلسة شهرية بعنوان «جمالية الخط العربي» تحت شعار «الخط الحسن يزيد الحق وضوحاً». وعقدت الجلسة الأولى أمس في مقر الجمعية 2 في دبي، وتهدف الفعالية إلى تعزيز الوعي بجماليات الخط العربي وأهميته في الثقافة العربية، وتسليط الضوء على دوره الفعّال في التراث الثقافي والتواصل الإنساني.

وأوضحت فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين، أن الجلسات ستعقد يوم الأحد الأول من كل شهر، حيث ستُمنح جوائز قيمة لأصحاب أجمل ثلاثة خطوط يتم اختيارها خلال كل جلسة، إضافة إلى تكريم كافة المشاركين، وتهدف الجمعية من خلال هذه الجوائز إلى تحفيز المبدعين وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم في فن الخط العربي.

وأعربت المعيني عن سعادتها بتنظيم هذه الجلسات، موضحة أن هذه الجلسات الشهرية تسعى إلى إبراز جماليات الخط العربي وتعزيز دوره في الثقافة العربية، مضيفة أن الخط العربي ليس مجرد وسيلة للكتابة، بل هو فن يعكس هوية وثقافة أمتنا، مؤكدة أهمية تعزيز الوعي بالخط العربي وتشجيع الشباب على تعلمه، مشيرة إلى أن هذه الفعالية ستكون فرصة للتعلم من خبراء في هذا المجال، مما يسهم في نقل الخبرات وتبادل الأفكار بين المشاركين.

ودعت المعيني كافة محبي الخط العربي لحضور هذه الجلسات الشهرية، مشيرة إلى أن هذه الفعالية ستتيح للمشاركين فرصة للتعلم من خبراء في هذا المجال، وسيتم تكريم المبدعين والمتميزين في كل جلسة مما يسهم في تحفيزهم على تطوير مهاراتهم، وشددت على أهمية هذه المبادرة في الحفاظ على التراث الثقافي العربي وتعزيز الاهتمام بالخط العربي في المجتمع.

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