نادي دبي للصحافة يبدأ بتقييم 120 مرشحاً لبرنامج البودكاست العربي

المصدر: البيان

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كشف نادي دبي للصحافة اليوم عن بدء مرحلة تقييم المرشحين المشاركة في "برنامج البودكاست العربي" الأول من نوعه على مستوى المنطقة، كمبادرة جديدة تنطلق من دبي إلى العالم العربي للمساهمة في دعم صناعة البودكاست في مختلف بلدانه، والمشاركة في إنتاج محتوى صوتي بمشاركة نخبة الكتاب والمفكرين وكبار صناع المحتوى العرب وشخصيات إعلامية بارزة.

مرحلة التقييم بدأت في مقر نادي دبي للصحافة بحضور 120 شابا وشابة من أصحاب المواهب والكفاءات الإعلامية تم اختيارهم من بين 360 متقدما للبرنامج، ويشارك في تقييم المشاركين لاختيار الأفضل وفق معايير وشروط محددة شركاء نادي دبي للصحافة، شركتا "ذا دايركشن بودكاست" و "بوديو" المتخصصتين في عرض وإنتاج المحتوى الصوتي على مستوى المنطقة العربية. حيث يؤسس برنامج البودكاست العربي لمرحلة عربية جديدة من حيث التقنيات والأدوات المستخدمة في صناعة البودكاست، بما فيها تطوير الأفكار وكتابة النصوص وتقنيات التسجيل والإنتاج والتسويق ومهارات الإلقاء وتقديم البرامج الحوارية الصوتية.

وفي هذه المناسبة قالت محفوظة بن سلم، مسؤولة تطوير المواهب الإعلامية في نادي دبي للصحافة: تحتاج صناعة البودكاست باعتبارها احدى القطاعات الإعلامية الحيوية في الوقت الراهن، إلى عملية تطوير مستمرة على مستوى الأدوات والأساليب والتقنيات، ونادي دبي للصحافة حريص أن يكون مواكباً، بل مشاركاً في تشكيل ملامح هذا التطوير على المستوى العربي".

وأضافت بن سلم: "عملية التقييم تشمل اجراء مقابلات فردية للمشاركين والاستماع لأفكارهم ومستوى المهارات التي يمتلكونها من حيث وضوح الكلام والثقة وإعداد المحتوى وقوة الحضور والقدرة على التكيف مع المواقف والتغيرات الجديدة وايضاً الإبداع والابتكار إلى جانب شروط ومعايير اخرى. وذلك بهدف إيجاد أكبر منصة لانطلاق المحتوى الصوتي العربي، والبدء بأول سلسلة بودكاست حواري فكري إبداعي وثقافي بمشاركة نخبة من المواهب والكفاءات الشابة والشخصيات البارزة على مستوى الوطن العربي"، مؤكدةً أن النادي لديه تطلعات طموحة تواكب سعيه الدائم ليكون شريكاً إيجابياً في تشكيل ملامح مستقبل القطاع الإعلامي في المنطقة".

وأعربت بن سلم، عن تقديرها لمشاركة بدر العوضي، الشريك المؤسس في ذا دايركشن بودكاست، وانطوني عيسائي، الشريك المؤسس ومدير العمليات في "بوديو"، وما قدموه من جهد في تقييم المرشحين، لافتة إلى أن نادي دبي للصحافة تربطه علاقات شراكة وقناعات مشتركة مع كبرى المؤسسات الإعلامية المتخصصة في مجال إنتاج المحتوى الصوتي، حيث تتطلب هذه الصناعة على المستوى العربي، التعاون لإعداد كوادر احترافية متخصصة على قدر كبير من الإلمام بكافة المقومات اللازمة لتأكيد ازدهار هذا القطاع وتحديد أفضل سبل الاستفادة منه في تعزيز تنافسية الإعلام المحتوى الصوتي العربي.

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