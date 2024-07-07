«الهوية والجنسية» تبدأ إصدار جواز السفر بصلاحية 10 أعوام لمن في سن 21 عاماً فأكثر

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ رسميا البدء في إصدار جواز السفر الإماراتي بمدة صلاحية 10 أعوام للمواطنين، ممن هم في سن 21 عاما فما فوق، اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 08 يوليو 2024.

وأكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، أن التحديث على خدمة إصدار جواز السفر يهدف إلى توفير سبل الراحة والعيش الكريم لأبناء الإمارات من خلال تقديم خدمات استباقية ذكية تلبي تطلعات المواطنين وتسهم في تحسين جودة حياتهم، مشيرا إلى أن الهيئة عكفت على تطوير خدمة إصدار جواز السفر والتأكد من توافق الأنظمة.

وأضاف سعادته "تنطلق خدمة إصدار جواز السفر بمدة صلاحية 10 أعوام من الأهداف الاستراتيجية للهيئة المعتمدة خلال الفترة 2023 – 2026، خاصة الهدف السابع الذي ينص على تطوير منظومة متقدمة واستباقية لشؤون المواطنين والأجانب، حيث تلتزم الهيئة بتحقيق أفضل تجربة للمتعاملين المتقدمين لخدماتها عبر كافة قنواتها بما يحقق تجربة حكومية رقمية سلسة ومتكاملة ونموذج مبتكر للشراكة تحقيقا لفاعلية وكفاءة الخدمات ورفع سعادة المتعاملين".

وأوضح سعادته أن إصدار جواز السفر لمواطني الدولة ممن هم في سن 21 عاما فما فوق، بمدة صلاحية 10 أعوام يسهم بشكل فاعل في رفع مستوى سعادة المواطنين وإتاحة الفرصة لهم للتنقل والسفر بحرية وراحة، وتحسين جودة حياة المجتمع بشكل مستدام، إضافة إلى الآثار الإيجابية التي تتمثل في اختصار رحلة المتعامل من حيث الإجراءات والوقت إلى النصف تقريبا وذلك من رحلتين إلى رحلة واحدة كل 10 أعوام، بما يدعم برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية ويوفر الوقت والجهد على المتعاملين.

من جهته، قال سعادة اللواء سهيل جمعة الخييلي مدير عام الهوية وجوازات السفر بالهيئة، إن إصدار جواز السفر بمدة صلاحية 10 أعوام يقتصر فقط على المواطنين في الفئة العمرية 21 عاما فما فوق، فيما يستمر إصدار جواز السفر لمدة 5 سنوات للفئات العمرية الأقل من 21 عاما، موضحا أنه سيتم إصدار الجوزات الجديدة بنفس الإجراءات والمعايير والضوابط المعمول بها حاليا وبنفس قنوات تقديم الخدمة.

وأكد سعادته أنه يمكن للمواطنين التقديم على الخدمة الجديدة عند انتهاء مدة صلاحية جوازات السفر الحالية لمن هم في سن 21 عاما فما فوق، لافتا إلى أن التقديم على الخدمة الجديدة لمن لديهم جوازات سفر سارية يكون عند انتهاء صلاحية الجوازات الحالية، كما يحق للمواطنين المقيمين في الخارج التقديم على الخدمة في حالة انتهاء مدة صلاحية جوازات سفرهم وفق الضوابط والمعايير المعتمدة في هذا الشأن.

وأضاف سعادته أنه يمكن للمواطنين الذين تتوفر لديهم شروط وضوابط الخدمة الجديدة التقديم على الخدمة عبر قنوات تقديم الخدمة المعتمدة لدى الهيئة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز