راشد بن حميد يترأس اجتماع لجنة تطوير منطقة مصفوت بعجمان

المصدر: عجمان - وام

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ترأس الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان اجتماع لجنة تطوير منطقة مصفوت بعجمان، وذلك في مكتبه بالدائرة، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومحمد خليفة الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، خلال الاجتماع، بجهود سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين وأسرهم، والارتقاء بمستويات معيشتهم وتحقيق الرفاه والسعادة لهم، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة، التي تشهدها الدولة في جميع المجالات.

وقال: «إن منطقة مصفوت تتمتع بمقومات الطبيعة والجمال والتاريخ والحضارة، وتتسم بمميزات متنوعة، وشهدت خلال الفترة الماضية نمواً في المجالات الاقتصادية والسياحية، ولا نزال نتطلع لتحقيق الأفضل بالاعتماد على المحاور الاستراتيجية للمشروع التطويري الهادف لتنمية مختلف الجوانب المجتمعية والثقافية، وكافة مناحي وقطاعات الحياة».

من جهته قال معالي عبدالله بن طوق: «إن مصفوت تشتمل على مقومات فريدة ومعالم تراثية وممكنات بشرية متميزة، وسنعمل على دعم الطاقات الشابة وتحفيز المشروعات الابتكارية، موضحاً أن المشروع ينطلق بدعم القيادة الهادفة لتنفيذ الخطط التنموية الوطنية في مناطق الدولة كافة».

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