رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسي مالاوي وجمهورية القمر المتحدة بذكرى استقلال بلديهما

المصدر: (أبوظبي - وام)

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيتي تهنئة إلى الدكتور لازاروس شاكويرا، رئيس جمهورية مالاوي، وإلى عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلديهما.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة إلى الدكتور لازاروس شاكويرا، رئيس جمهورية مالاوي، وإلى عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة.

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