محمد بن زايد ومحمد بن راشد: نتطلع لتعزيز علاقاتنا مع إيران لما فيه خير بلدينا وشعبينا

المصدر: أبوظبي - البيان، وام

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الدكتور مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتمنى سموهما له التوفيق، وأكدا تطلع الإمارات للعمل معه لما فيه خير البلدين وشعبيهما وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

ودوّن صاحب السمو رئيس الدولة على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «أهنئ الرئيس المنتخب للجمهورية الإسلامية الإيرانية فخامة الدكتور مسعود بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق في خدمة بلاده وتحقيق تطلعات شعبها، وأتطلع للعمل معه لما فيه الخير لبلدينا وشعبينا».

ودوّن صاحب السمو نائب رئيس الدولة على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «نهنّئ فخامة الرئيس المنتخب الدكتور مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة شعبينا وبلدينا، والعمل معاً على تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة».

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الدكتور مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية المنتخب.

وفاز مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية وحصل على 16 مليوناً و384 ألفاً و403 أصوات.

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