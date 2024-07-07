3 احتياطات رئيسة للوقاية من حرائق أجهزة التكييف

المصدر: دبي ـ نورا الأمير

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حددت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي 3 احتياطات رئيسة للوقاية من الحرائق الناجمة عن أجهزة التكييف تتضمن الصيانة الدورية، واستخدام أسلاك كهربائية بجودة عالية، وعدم ترك الأجهزة في وضعية التشغيل لأيام متتالية، ما يؤثر على الطاقة الكهربائية ويتسبب بوقوع الحرائق.

وأكد حمد ناصر المازمي، محاضر التوعية بالإدارة العامة للدفاع المدني أهمية الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والوقاية التي حددتها الإدارة العامة للدفاع المدني لأجهزة التكييف للحيلولة دون وقوع أي حوادث عرضية قد تؤدي إلى خسائر بشرية أو مادية، مشيراً إلى بعض الممارسات الخاطئة لدى بعض الأسر، والتي تتضمن إبقاء جهاز التكييف في وضع التشغيل لعدة أيام متتالية، ما يتسبب في التحميل بشكل أكبر على الطاقة الكهربائية.

وأفاد المازمي بأن المكيفات الحديثة تتسم بمميزات عالية في أنظمة السلامة، ما أدى إلى تقليل الحرائق التي يتسبب بها جهاز التكييف بنسبة تراوحت بين 60 - 70 %، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي تحرص على تعزيز التوعية بشكل كبير، حيث يشكل الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة بشكل كامل والتقيد بها جدار الحماية من وقوع الحرائق في فصل الصيف.

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