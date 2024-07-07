«كهرباء دبي» تسلط الضوء على جهاز إنترنت الأشياء «أومنيهاب»

المصدر: دبي ـ البيان

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ضمن سلسلة «بحث تحت دائرة الضوء»، نظم مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، جلسة حضرها 75 موظفاً من موظفي الهيئة، لتسليط الضوء على خصائص وإمكانات جهاز إنترنت الأشياء (أومنيهاب)، أحد المشاريع البحثية الرائدة التي تم تطويرها داخلياً في المركز ضمن برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء (سبيس-دي) لربط الحساسات الأرضية مع الأقمار الاصطناعية والشبكات الأرضية. وقد تم تصميم الجهاز وتصنيعه بشكل كامل في مركز البحوث والتطوير، بما في ذلك الغلاف الخارجي بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

ويتوافق جهاز إنترنت الأشياء مع المعايير الدولية الخاصة بأمن أجهزة إنترنت الأشياء ويدعم شبكة الإنترنت اللاسلكي (Wi-Fi) والبلوتوث منخفض الطاقة (BLE)، وإنترنت الأشياء ضيق النطاق (NB-IoT)، وشبكة الهاتف المتحرك المخصصة لإنترنت الأشياء (LTE CAT-M)، وشبكة الراديو طويل المدى (LoRaLoRaWAN)، وذلك لضمان التواصل المباشر مع عدة أقمار اصطناعية وشبكات أرضية. وتستخدم هيئة كهرباء ومياه دبي منصة إنترنت الأشياء الرقمية التي يستضيفها مركز البيانات الخاص بها والذي يديره مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) التابع لديوا الرقمية، لتمكين إدارة الأجهزة عن بعد وعرض البيانات التي يتم تجميعها.

يشار إلى أن برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء (سبيس-دي) يسهم في رفع مستوى عمليات تطوير وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء، إضافة لتحسين كفاءة قطاعات الإنتاج، والنقل، والتوزيع في الهيئة عبر مراقبة محطات الطاقة الشمسية وتحسين التنبؤ بحجم إنتاج هذه المحطات.

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