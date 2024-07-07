شرطة دبي تضم «جيلي» إلى أسطول دورياتها

المصدر: دبي - البيان

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أضافت القيادة العامة لشرطة دبي سيارة GEELY لأسطول دورياتها المرورية.

ودشن العميد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، السيارة GEELY، بحضور محمد الحسامي، مدير عام العمليات في الشركة، ومديري الإدارات الفرعية، وعدد من الضباط، حيث ستتولى مهام تنظيم حركة السير والمرور، إلى جانب تعزيز الوجود الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية، وغيرها من مناطق الإمارة.

وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، إن تدشين الدوريات الجديدة يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على استخدام الوسائل ذات الطراز الحديث، والتي تتميز بأحدث التقنيات والمواصفات وتحتوي على أحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، للعمل في الجانب المروري والأمن. وأوضح العميد جمعة بن سويدان أن الدوريات الجديدة تعتبر إضافة إلى الدوريات الأمنية والشرطية لتغطي كافة مناطق الإمارة، وتهدف إلى تفعيل وصول الدوريات لموقع الحدث، وتحقيق أعلى درجات الاستجابة من أجل تقديم أفضل الخدمات .

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