أحمد بن محمد: نسأل الله أن يعيد ذكرى الهجرة النبوية على دولتنا وقيادتنا بالخير والبركات

المصدر: البيان

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تمنى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن يعيد الله، ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، على دولتنا وقيادتنا الرشيدة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بكل خير وبركات.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس "في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، نسأل المولى عز وجل أن يعيدها على دولتنا وقيادتنا الرشيدة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بكل خير وبركات … وكل عام وأنتم بخير".

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