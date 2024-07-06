مكتوم بن محمد:‏ عام هجري جديد نحتفي من خلاله بقيمنا وحضارتنا الإسلامية

المصدر: البيان

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تمنى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، للإمارات قيادةً وشعباً وللشعوب العربية والإسلامية دوام الأمن والأمان والسلام والازدهار، بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "عامٌ هجريٌ جديد نحتفي من خلاله بقيمنا وحضارتنا الإسلامية، وبرسالة خير البشر عليه أفضل الصلاة والسلام التي أصبحت منارة رحمةٍ وهدىً للعالمين، متمنّين للإمارات قيادةً وشعباً وللشعوب العربية والإسلامية دوام الأمن والأمان والسلام والازدهار، وكل عامٍ وأنتم بخير".

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