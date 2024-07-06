حمدان بن محمد: نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم حلول العام الهجري الجديد

المصدر: البيان

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بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم حلول العام الهجري الجديد، سائلاً الله أن يُعيده على دولتنا وعلى جميع الشعوب العربية والإسلامية باليُمن والخير والازدهار.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم حلول العام الهجري الجديد … ونسأل الله أن يُعيده على دولتنا وعلى جميع الشعوب العربية والإسلامية باليُمن والخير والازدهار ... وكل عام وأنتم بخير".

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