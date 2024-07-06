رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا بحثا خلاله مختلف مجالات التعاون والعمل المشترك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين خاصة على مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري الذي يخدم التنمية والازدهار المستدام ويعود بالخير على شعبيهما الصديقين.

وتبادل سموه والرئيس الإندونيسي خلال الاتصال التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة العام الهجري الجديد .. داعيين الله تعالى أن يجعله عام خير ونماء وازدهار للبلدين وأن ينعم فيه على الأمة الإسلامية وشعوب العالم أجمع بالسلام والأمن والاستقرار.

كما تناول الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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