توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً، مع غبار محمل من شمال الخليج العربي والغرب خاصة على المناطق الغربية والساحلية قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية يكون رطباً ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة وحركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية وشمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:55 والمد الثاني عند الساعة 01:25 والجزر الأول عند الساعة 08:27 والجزر الثاني عند الساعة19:11.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة11:21والمد الثاني عند الساعة 22:09 والجزر الأول عند الساعة 17:13 والجزر الثاني عند الساعة 05:05.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 47 27 75 15

دبي 45 28 80 15

الشارقة 45 29 80 15

عجمان 43 30 85 25

أم القيوين 41 28 85 30

رأس الخيمة 46 29 80 15

الفجيرة 41 33 80 20

العـين 46 28 65 10

ليوا 47 27 80 10

الرويس 42 26 85 15

السلع 41 28 85 25

دلـمـا 39 31 85 35

طنب الكبرى / الصغرى 34 32 85 30

أبو موسى 35 33 85 30

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