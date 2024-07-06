هلال شهر محرم 1446هـ كما تم تصويره اليوم في أبوظبي

المصدر: البيان

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نشر مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي صورة لهلال شهر محرم 1446 هـ كما تم تصويره اليوم السبت 06 يوليو 2024 من أبوظبي. وذلك في الساعة 15:00 بتوقيت الإمارات.

هلال شهر محرم 1446هـ كما تم تصويره يوم السبت 06 يوليو 2024م من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي، وذلك في الساعة 15:00 بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 7.4 درجة. عمر القمر السطحي 12.9 ساعة. يرى الهلال بصعوبة بسبب الجو الغائم والمغبر.



فريق المرصد: أسامة غنّام، أنس محمد، سامح… pic.twitter.com/bNeC0VPGtX — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) July 6, 2024

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