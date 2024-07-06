هلال شهر محرم 1446هـ كما تم تصويره اليوم في أبوظبي

المصدر:
  • البيان
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نشر مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي صورة لهلال شهر محرم 1446 هـ كما تم تصويره اليوم السبت 06 يوليو 2024 من أبوظبي. وذلك في الساعة 15:00 بتوقيت الإمارات.

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