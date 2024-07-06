شرطة دبي تضم دوريات GEELY الجديدة إلى دورياتها العاملة في تنظيم حركة السير

المصدر: البيان

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أضافت القيادة العامة لشرطة دبي سيارة GEELY لأسطول دورياتها المرورية.

ودشن العميد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، السيارة GEELY بحضور السيد محمد الحسامي، مدير عام العمليات في الشركة، ومديري الإدارات الفرعية، وعدد من الضباط، حيث ستتولى مهام تنظيم حركة السير والمرور، إلى جانب تعزيز الوجود الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية، وغيرها من مناطق الإمارة.

وقال العميد جمعة بن سويدان، إن تدشين الدوريات الجديدة يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على استخدام الوسائل ذات الطراز الحديث والتي تتميز بأحدث التقنيات والمواصفات وتحتوي بأحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، للعمل في الجانب المروري والأمن، مؤكداً أنها تعزز من جودة العمل الأمني والمروري في إمارة دبي، وتقدم أعلى مستويات الخدمات إلى الجمهور.

وأوضح العميد جمعة بن سويدان أن الدوريات الجديدة تعتبر إضافة الى الدوريات الأمنية والشرطية لتغطي كافة مناطق الإمارة، وتهدف إلى تفعيل وصول الدوريات لموقع الحدث، وتحقيق أعلى درجات الاستجابة من أجل تقديم أفضل الخدمات التي تعزز من الحضور الشرطي في الميدان بشكل أكبر، وتعزيز ثقة الجمهور في الأداء الشرطي وذلك في إطار سعي شرطة دبي لمواصلة اعتماد أفضل المبادرات والمشاريع الابتكارية ووضعها موضع التنفيذ وفق الخطط والبرامج المستقبل.

وأشاد العميد جمعة بن سويدان، بالتعاون والتنسيق والتعاون المشترك بين شرطة دبي وشركة AGMC GEELY في مجال دعم البرامج وأنشطة القيادة بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً أن شرطة دبي كانت ولاتزال حريصة على عقد الشراكات مع القطاع الخاص، وهذه الشراكة الدائمة والتعاون الاستراتيجي بين الجانبين يعكس توجهات الحكومة في تعزيز التواصل والتعاون الإيجابي والتكامل المنشود في تنفيذ المبادرات المشتركة والمسؤولية الاجتماعية التي تعبر عن الصورة الرائدة لإمارة دبي ومستوى دور القطاع الحكومي والخاص من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

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